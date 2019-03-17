عودة مراسل ألماني إلى تركيا بعد خلاف دبلوماسي بسبب تصريح العمل

عاد صحفي ألماني غادر اسطنبول بعد حرمانه من تجديد تصريح مزاولة مهنته كصحفي إلى تركيا، بعد حصوله من السلطات التركية على تصريح العمل الصحفي.



ووصل يورج برازه، مراسل القناة الثانية الألمانية "زد دي إف"، إلى اسطنبول اليوم الأحد، وفق ما أكده لوكالة الأنباء الألمانية.



وقال "أنا مسرور لأنني حصلت على التصريح أخيرا ويمكنني الاستمرار في أداء وظيفتي. لكن هناك آخرين ما زالوا ينتظرون".



وأثارت خطوة تركيا لوقف التصريح، الذي يجب أن يجدده الصحفيون الأجانب سنويًا في تركيا، غضبًا في برلين.



ولم يتضح بعد ما إذا كان الصحفيان الألمانيان الآخران المتضرران بسبب القرار، توماس زايبرت محرر صحيفة "تاجس شبيجل" ومقرها في برلين وهليل جولباز مراسل "إن دي آر"، سيتسلمان تصريحيهما.