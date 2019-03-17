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الثقافة
الأحد 17/مارس/2019 - 07:19 م

"أيامي مع كاريوكي".. كتاب يوثق رحلة الفريق عن "المصرية اللبنانية"

أيامي مع كاريوكي..
ايهاب مصطفى
dostor.org/2556287

صدر كتاب "أيامي مع كاريوكي.. حكاية جيل أراد أن يغير العالم"، للمؤلف ولاء كمال عن الدار المصرية اللبنانية في 566 صفحة، ويضم 54 فصلا.

يناقش الكتاب عبر صفحاته حكاية فرقة كاريوكي في إطار دراسة اجتماعية تاريخية فنية، عن الجيل الذي ينتمي له المؤلف وأعضاء الفرقة، ويوثق تلك الرحلة الكبيرة لفرقة كاريوكي عبر ملامح نشاتها وتكوينها، وأيضا الحياة الشخصية لأفرادها الخمسة، ورحلة صعودهم ليتصدروا الساحة الموسيقية المستقلة ويغيروا من المشهد الموسيقي ككل.

وعرض ولاء كمال على فرقة كاريوكي بنهاية عام 2017 فكرة إصدار كتاب يؤرخ لتجربة الشباب المصري والذي ولد وعاش في نهايات القرن العشرين وحتى اليوم بكل ما مر به من آمال وطموحات وتحديات وإحباطات أيضا وأحداث كبرى كان لهذا الجيل بأكمله الدور الأكبر في تشكيلها.

وعبر إقامته الشخصية مع أعضاء الفرقة ما يقرب من عامين دون خلالها مشاهداته بشكل مكثف فيما يخص إصدار آخر ألبوماتهم "نقطة بيضا" والحفلات التي أقاموها خلال هذه الفترة، حيث حضر ما يقرب من 40 حفلا عن كثب ليراقب ويكتب ويدون حركات وسكنات الفرقة عبر آلية تشبه عين الكاميرا ويكتب كل هذا بالإضافة إلى الحوارات التي نظمها معهم حول شخصياتهم، كما أنه لم يغفل رؤاهم الفنية ومشروعهم الموسيقي وفي النهاية قدم تحليلا واقعيا للعملية الإبداعية للشباب المصري في المجال الفني.

ركز الكتاب على الصراعات الفنية والشخصية التي تدور بين الأعضاء والفرق المعاونة لهم للخروج بأعمالهم الموسيقية وصداقتهم التي تمتد إلى أكثر من 25 عاما.

خرح الكتاب مناقشا لعدة ملامح تاريخية ومجتمعية مر بها المجتمع المصري طوال الأربعين عاما الماضية إلى جانب تحليل أغاني الفرقة ليناقش موضوعات تمس أبناء هذا الجيل، الفارق في تاريخ مصر كأزمة الهوية وصراع الحاضارات والتغريب وغيرها.

ويركز باستفاضة على مختلف الجوانب الإبداعية والفنية والثقافية التي شكلت هوية أبناء هذا الجيل، وعلاقتهم بالعالم، والأثار التي انعكست عليه بسبب الانفجار التكنولوجي مع ظهور الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

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