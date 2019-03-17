صنفته عملا إرهابيا.. الشرطة البريطانية تقبض على منفذ هجوم طعن جنوب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن وقوع حادث طعن في حي ستانويل في "ساري" جنوبي غرب لندن، وقد صنف الحادث على أنه "إرهابي".



وقال نيل باسو المسؤول بشرطة مكافحة الإرهاب "إن الهجوم يحمل بصمة مميزة لحدث إرهابي، مستوحى من اليمين المتطرف، وبالتالي تم الإعلان عنه كحادث إرهابي"، وذلك وفق صحيفة "صن" البريطانية



وتعرض شاب يبلغ من العمر 19 عاما للطعن على يد المهاجم إلا أن إصابته ليست خطرة ويتلقى العلاج الآن في أحد المستشفيات.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، مساء أمس السبت، تصرف بقوة ووحشية كما أطلق عبارات عنصرية.