ليون يفوز على مونبلييه في الدوي الفرنسي

حقق فريق "ليون" انتصارا صعبا علي ضيفه "مونبلييه" بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب بارك أولمبيك ليون في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف ليون مارتن تيريير في الدقيقة 12 وموسى ديميلي في الدقيقة 58 وحسام عوار في الدقيقة 86، فيما سجل هدفي مونبلييه فلوريان مولات في الدقيقة 36 وسليمان كمارا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، وشهدت المباراة إهدار نبيل فقير ضربة جزاء لفريق ليون في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد ليون إلى 53 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مونبلييه عند 42 نقطة في المركز السابع.