لاتيفيا تعلن دعمها لتمديد موعد "بريكست"

أعلنت لاتفيا أنها ستدعم تمديد أو تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأكد وزير خارجية لاتفيا إدجارس رينكيفكش - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد - أنه في حال وجود طلب بهذا الصدد، فإنه سيقدم المشورة بصفته الشخصية إلى حكومته للتصوت لصالح التمديد، خلال المشاركة في اجتماع المجلس الأوروبي الذي سينعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين، مشددًا على الحاجة إلى وجود خطة واضحة للغاية من جانب المملكة المتحدة بشأن كيف ستمضي جميع الأطراف قدمًا في حال وجود فترة تمديد طويلة المدى.

وأشار رينكيفكش إلى أن حكومته ستناقش هذه القضية يوم الخميس المقبل، مؤكدا أهمية أن يكون هناك وضوح من جانب حكومة المملكة المتحدة بحلول هذا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان البريطاني وافق على مقترح للطلب من الاتحاد الأوروبي رسميًا تأجيل تطبيق "بريكست" إلى ما بعد 29 مارس الجاري، حيث دعم المقترح 412 نائبًا بينما رفضه 202.