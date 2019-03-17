رئيس وزراء كندا يؤكد دعمه لنيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي

أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو دعم بلاده القوي لينوزيلاندا بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المسلمين، مقدما العزاء لذوي الضحايا.

وأكد ترودو ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، التزام بلديهما بالتعددية والتنوع، واتفقا على أن الكراهية والتعصب وظاهرة الإسلاموفوبيا والإرهاب ليس لها مكان في بلديهما.

واتفق رئيسا الوزراء على البقاء على اتصال وثيق والعمل معا على أولويتهما المشتركة المتمثلة في ضمان مجتمعات آمنة ومنفتحة.