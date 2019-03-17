أمريكا تنتهي من إعداد قوة خاصة في سوريا تضم 160 مقاتلا

تخرج 160 عنصرا من القوات الخاصة، تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضمن دورة عسكرية جديدة، وذلك في ريف محافظة الرقة بدعم وإشراف أمريكي على التدريب.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم الأحد، أن عملية تخريج لدورة عسكرية جرت في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي الغربي.



وأوضح البيان أن 160 عنصرا تخرجوا ضمن دورة عسكرية بعد خضوعها للتدريب لمدة 3 أشهر بإشراف من القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة.



وأكد المرصد السوري أنه في الـ 9 من نوفمبر 2018، تخرجت أيضا دورة جديدة من قوات الدفاع الذاتي، وهي القوات المجندة بشكل إجباري وتتبع قوات سوريا الديمقراطية، حيث أكدت المصادر وضمت وقتها نحو 5000 مقاتل من المتطوعين والمجندين.