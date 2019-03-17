قوات سوريا الديمقراطية تستأنف الهجوم بالباغوز آخر معاقل داعش

استأنفت قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، اليوم الأحد، الهجوم على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الباغوز بدير الزور.



كما شهدت منطقة الباغوز قصف مدفعي وغارات جوية على مواقع داعش حيث يتمركز مقاتلي التنظيم في آخر جيب لهم بدير الزور، وذلك وفق قناة "الحرة".



واستسلم الآلاف من عناصر داعش وعوائلهم في الباغوز لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، فيما بقين بعض عناصر داعش بالمنطقة رافضة الاستسلام وتشن عمليات متقطعة على قوات التحالف وقوات قسد.