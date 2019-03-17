معسكر المنتخب ينطلق في برج العرب

انطلق اليوم الأحد ببرج العرب معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعدادا لمباراته أمام النيجر ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة الأمم الأفريقية والمقررة يوم 23 من شهر مارس الجاري يعقبها مباراة ودية في نيجيريا أمام المنتخب النيجيري ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية التي تقام بمصر هذا العام.



وفي بداية المعسكر ألقى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب محاضرة على اللاعبين المشاركين في المعسكر ببعض التعليمات والملاحظات، مؤكدا ضرورة التركيز وموضحا أن جميع أفراد الجهاز الفني مستعدون للتعاون التام مع اللاعبين والاستماع إليهم وحل أي مشكلة تعوق تركيزهم، وطالب اللاعبين ببذل كل الجهد على مدار الأيام العشرة المقبلة.



ويشارك 14 لاعبا في التدريب الأول للمنتخب تحت قيادة أجيري بالملعب الفرعي لبرج العرب وهم: أحمد الشناوي وعامر عامر ومحمد أبو جبل ومحمد هاني وعلي جبر وإسلام جابر وعمرو السولية وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وصلاح محسن ونبيل عماد دونجا وأحمد أبو الفتوح ومصطفى محمد.