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الأحد 17/مارس/2019 - 06:55 م

شكري يتوجه غدا لمسقط لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة المصرية العُمانية

سامح شكري
سامح شكري
أ ش أ
dostor.org/2556266

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية مساء غد الاثنين إلى العاصمة العُمّانية مسقط حيث سيرأس وفد مصر في أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية العُمانية المشتركة، والتي تُعقد يومي غد وبعد غد برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الاحد بأن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار مُتابعة تنفيذ نتائج الزيارة الهامة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى سلطنة عُمان واللقاء الذي جمع بين سيادته والسُلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان عام 2018، وعلى رأسها العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات، وخاصةً على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يرقى إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.
وأضاف حافظ، أنه من المُقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، فضلًا عن التشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يُعزز من قوة العلاقات بين البلدين ويدفع مسار العمل العربي المشترك باعتباره دعامة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية للّجنة المشتركة تُعقد يوم 18 مارس الجاري على مستوى كبار المسئولين، تمهيدًا لعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري برئاسة وزيريّ خارجية البلدين يوم 19 مارس الجاري.

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