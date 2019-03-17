السيسي: مصر لديها مناطق صناعية مؤهلة لجذب الاستثمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تمتلك مناطق صناعية تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مؤهلة بكل ما تتطلبه المناطق الصناعية من بنية أساسية وكهرباء وغاز، وبنية تشريعية مناسبة تساهم في جذب الاستثمار.



وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات المائدة المستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي" المنعقدة ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والافريقي في أسوان، إنه في حال أردنا الحصول على منتجات من دولة إفريقية مثل الخشب، لن نجد خطا ملاحيا مع الدول المنتجة والمصنعة في القارة، رغم أن الخشب الأفريقي أفضل من مثيله في الدول الأوروبية.



وأضاف: "عندما حاولنا إنشاء صناعة الحديد والنحاس في دول إفريقية، لم نجد كهرباء، وعندما وجدنا الكهرباء لم نجد الغاز، إضافة إلى عدم وجود طرق أو موانئ"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية عند الحديث عن تغيير وجه القارة الأفريقية.



وأشار إلى أن حجم إنتاج الماشية ضخم جدا في بعض الدول الإفريقية، لكن ليست لديهم صناعة اللحوم، وبالتالي لا نستطيع الشراء منهم لأنه ليس لديهم خط ملاحي ولا سكة حديد، وليست لديهم وقاية طبية للانتاج الحيواني، لذلك الشراء من دول أمريكا الجنوبية أفضل رغم أن الشراء من إفريقيا أقل تكلفة.



وأكد الرئيس السيسي ضرورة تغيير البنية الأساسية سواء على المستوى العربي أو الأفريقي حتى يتغير وجه القارة، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالطرق والسكك الحديدية.

وقال الرئيس السيسي إنه في حال الوصول إلى ترسيم الطرق والسكك الحديدية بين الأقاليم الخمسة في القارة الأفريقية، سيتم تغيير وجه القارة خلال العشر سنوات القادمة، بالتفاعل الذاتي والفرصة التي توفرت من تطوير البنية الأساسية.