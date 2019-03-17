تشيلسى يجبر هازارد للبقاء حتى نهاية عقده

قالت صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية اليوم الأحد، إن نادى تشيلسي ينوي إلزام نجمه البلجيكى ادين هازارد، بالاستمرار داخل قلعة "ستامفورد بريدج"، حتى نهاية عقده في صيف 2020.

وسبق أن أعلن هازارد أكثر من مرة رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، ولذلك لم يوقع حتى الآن على عقد جديد مع البلوز.

ورغم أن إلزام هازارد بالاستمرار حتى نهاية عقده، سيخدم مصلحة البلوز في الموسم المقبل، لكنه سيعرض النادي اللندني لخسارة نجمه مجانًا.

ويعاني تشيلسي من التعرض لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات خلال فترتي انتقالات، بسبب مخالفته للوائح التعاقد مع لاعبين قصر، وبالتالي إذا لم يتم قبول استئنافه فإن النادي اللندني، لن يتمكن من تعويض هازارد في حالة رحيله الصيف المقبل.