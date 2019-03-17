المسعود: ملتقى الشباب العربي والأفريقي فرصة لتنشيط السياحة

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن منتدى شباب الدول الأفريقية والعربية الذي تستضيفه مدينة أسوان، فرصة فعالة لتنشيط السياحة في مصر.



وأوضح النائب، أن جميع الضيوف والحضور الموجودين في الملتقى يتجولون في المحافظة، الأمر الذي سيكون له فوائد إيجابية على السياحة، من حيث الاستمتاع بالأماكن الأثرية والمناظر الخلابة.



ولفت النائب إلى ضرورة إعداد استراتيجية حكومية لتنشيط السياحة الأفريقية في مصر، وتوفير كافة الإمكانيات لتكون أسوان عاصمة للسياحة الأفريقية لما لها من أجواء خلابة ومناظر طبيعية لا يوجد لها مثيل، إضافة إلى شعبها الطيب والمتحاب، مثمنا اختيار مدينة أسوان لاستضافة الملتقى.