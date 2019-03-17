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الأحد 17/مارس/2019 - 06:53 م

مصطفى الفقي: الشباب المصري لديه القدرة والوعي لبناء الوطن

مصطفى الفقي: الشباب
أ ش أ
dostor.org/2556260

أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن التعليم هو أول خطوة من خطوات تقدم الشعوب، وأن الشباب المصري لديه القدرة والوعي الكافي لبناء الوطن ومواجهة كافة التحديات.

وقال الفقي – خلال كلمته في ندوة "مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري" التي نظمتها الجامعة اليوم الأحد - إن جامعة القاهرة مارست تاريخيا دورا مهما في تطوير العقل المصري، وأنجبت قيادات سياسية وفكرية بلا حدود، وأن الجامعة تتبنى تطوير العقل المصري منذ سنوات بعيدة وسبقت الجميع في طرح مشروع فكري قادر على تغيير آليات التفكير لدى المواطنين، موضحا أن العقل هو الذي يقود الأفراد والأمم نحو غايتها ومن يقلل قيمة العقل لا يدرك الحقيقة.

وتابع إنه على الشباب الجامعي أن يستقبل كل الأمور من خلال العقل حتى يتمكن من أن يستوعب ما يجري من تغيير، وأن الأفكار العظمى في التاريخ عبارة عن شرارات وومضات ظهرت من العقل.
وأشار إلى أن الفكرة بنت العقل ولا يتصور أحد أن العقل جهاز خامل ليس لديه قيمة، فالوجدان هو مزيج من العقل والقلب، وضمير المفكر مرتبط بوجدانه والنجاح قرار عقلي والفشل كذلك، منوها إلى أن الإرادة تعتمد على الوجدان الذي هو سبيكة من العقل والقلب.
وأوضح، أن التعليم هو مرآة العصر والباب الأول لأي تطوير، وهو بوابة المستقبل والطريق ولا أمل بدونه لأنه ينتج الأفكار التي تستخدم في البحث العلمي وأن التركيز على قيمة العقل يعني بالضرورة إعلاء قيمة العلم، محذرا الشباب من الرؤية الجزئية للموضوعات، وأن عملية التفكير لابد أن تتم من خلال نظرة كلية من كافة الزوايا والأبعاد، وأن العقل المصري غير قادر حتى الآن على توظيف قدراته الحقيقة وإمكانيات أبنائه لخدمة قضايا المستقبل وهذا جوهر المشكلة.
وأشار إلى أن مصر غنية بكل المعاني السامية فموسى عليه السلام كلم الله على أرض مصر والعائلة المقدسة مرت بمصر والإسلام ذكر مصر بالقرآن الكريم 6 مرات بشكل مباشر و13 مرة بالتورية، لافتا إلى أن مصر لها وضع خاص في جميع الديانات، وعلينا أن نعتز بمصريتنا وندرك أن المستقبل تصنعه الإرادة.

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