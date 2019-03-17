القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
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الأحد 17/مارس/2019 - 06:13 م

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2556206

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لمباراة نصر حسين داي الجزائري في الكونفدرالية الإفريقية. 

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

الزمالك يلاقي نصر حسين داي الجزائري في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب 5 جوبلية في إطار الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

وكان الزمالك تعادل إيجابيًا مع نصر حسين داي بهدف لمثله على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

تشكيل الزمالك لمواجهة نصر حسين داي اليوم في الكونفدرالية

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

في خط الهجوم: خالد بوطيب.

بدلاء الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

عماد السيد حارس مرمى - محمود كهربا - محمود عبد العزيز - عمر السعيد - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - إبراهيم حسن.

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

يذكر أن الزمالك يحتل صدراة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي خلفه فريق بترو أتليتيكو الأنجولي بـ7 نقاط، متساويًا مع صاحب المركز الثالث نصر حسين داي، ويتذيل جورماهيا الكيني بـ6 نقاط.

مباراة قوية ومثيرة– مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر – اونلاين مباراة الزمالك اليوم – شاهد الزمالك لايف

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