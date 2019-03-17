مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الزمالك (الكونفدرالية)| مباراة zamalek مباشر الآن
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الزمالك (الكونفدرالية)| مباراة zamalek مباشر الآن
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| شاهد مباراة الزمالك (الكونفدرالية)| مباراة zamalek مباشر الآن
افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال التطوير بمصانع شركة الدلتا لبنجر السكر بالحامول، بعد رفع كفاءة طاقة ...
حرصت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أثناء جولتها التفقدية بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، على كتابة جملة تعبر عن فخرها بالجهد المبذول من جانب الفريق الطبي والتطور الملحوظ فى مؤشرات ...
قال الدكتور نور الدين حسن عابدين مدير عام مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، إن جولة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالمستشفى شملت المرور على قسم الاستقبال، والطوارئ، والأشعة التشخيصية والمرور ...