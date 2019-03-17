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الأحد 17/مارس/2019 - 06:06 م

احذر من استخدام الهاتف قبل النوم

احذر من استخدام الهاتف
dostor.org/2556197

حذّر البروفيسور، فسيفولود بولوتسكي، من جامعة جونز هوبكينز الأمريكية من الاستخدام المطول للهواتف في فترة الليل.

وقال البروفيسور: "الهواتف والحواسب اللوحية عدو رئيسي للنوم الصحي.. الجلوس لوقت طويل وقراء صفحات التواصل الاجتماعي عبر تلك الأجهزة يعرضنا لخطر الإشعاعات المنبعثة من شاشاتها، والتي تضر الشبكة العصبية في الجسم بشكل كبير، فضلا عن الضرر الذي تسببه للعيون".

وأضاف بولوتسكي: "لضمان نوم مثالي، يجب على الإنسان عدم التعرض للإشعاعات المنبعثة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفاز قبل النوم بساعتين على الأقل، فهي تؤثر على الساعة البيولوجية لأجسامنا، وكذلك يجب علينا الامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة ليلا، والمواظبة على الرياضة والمشي.. وفي حال كان الإنسان يعاني من الأرق أو عدم القدرة على النوم، فأول ما يجب عليه فعله هو مراجعة الطبيب، وعدم اللجوء للهاتف ليرهق عينيه ليلا، فهذا الشيء يعطي نتائج عكسية".

ونصح الخبير جميع الناس بأن يتجنبوا النوم في غرفة واحدة مع الحيوانات الأليفة التي قد يتسبب فروها بأنواع معينة من الحساسية، وأن يحرصوا على إبقاء درجات الحرارة في الغرف التي ينامون فيها معتدلة، وأكد أن الإنسان البالغ يجب أن ينام 7 ساعات في اليوم على الأقل لضمان صحة جهازه العصبي.

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احذر من استخدام الهاتف قبل النوم

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