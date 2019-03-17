حصري لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بتاريخ 17-3-2019 في الكونفدرالية

البداية كانت مع مواجهة شبيبة القبائل بالجزائر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1984، وخسر الزمالك 1-3 في لقاء الذهاب وأحرز هدفه الوحيد إبراهيم يوسف.

حصري لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بتاريخ 17-3-2019 في الكونفدرالية

ثاني المواجهات كانت مع مولودية وهران في ربع نهائي دوري الأبطال عام 1993، وتعادلا بهدف لكل منهما وأحرز هدف الزمالك وليد معاذ.

حصري لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بتاريخ 17-3-2019 في الكونفدرالية

ولعب الزمالك أمام مولودية بجاية في دور الـ 16 من دوري أبطال أفريقيا عام 2016، وتعادلا بهدف لكل منهما وأحرز هدف الأبيض أحمد حمودي.

حصري لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بتاريخ 17-3-2019 في الكونفدرالية

آخر المباريات كانت أمام اتحاد العاصمة، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2017، وخسر الزمالك بهدفين نظيفين.

حصري لايف HD مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر بتاريخ 17-3-2019 في الكونفدرالية

أما نصر حسين داي فتعتبر مباراة اليوم هي الأولى له أمام الأندية المصرية بالجزائر في البطولات الأفريقية، بعد أن واجه الفريق الأبيض في برج العرب وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.