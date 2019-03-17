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الأحد 17/مارس/2019 - 06:02 م

وزير النقل: الانتهاء من محور الدخيلة قبل نهاية أبريل

وزير النقل: الانتهاء
أ ش أ
dostor.org/2556191

أجرى وزير النقل كامل الوزير، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمينائي الإسكندرية والدخيلة لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالميناء.

وتفقد الوزير محور ميناء الدخيلة، حيث وجه بالانتهاء منه قبل نهاية أبريل المقبل، موضحا أن المشروع عبارة عن إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي، بهدف رفع كفاءة الحركة من وإلى ميناء الدخيلة وحل الاختناقات الحالية في مخارج ومداخل الميناء التي تؤدي إلى اختناقات مرورية بطريق (الإسكندرية العجمي) تقلل الاستفادة المثلى من إمكانات الميناء الكبيرة.
وقال الوزير إن المشروع يستهدف نقل حركة الميناء والمنطقة الصناعية، التي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا ومن المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات، إلى الطريق السريع (الطريق الدولي) مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل، وتؤدي إلى وقوع بعض الحوادث وتوقف حركة المرور في مناطق الدخيلة والعجمي بالبيطاش.
كما تفقد وزير النقل بميناء الدخيلة كل من ساحة تخزين العربات وساحة تخزين الحديد، وكذلك الأعمال الخاصة بتنفيذ محطة تداول وتخزين الصب السائل على مساحة 6000 متر مربع بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة والمقرر الانتهاء منها يونيو 2019.
ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية، حيث تابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، ووجه بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات خاصة بهذه الأعمال للانتهاء من المشروع في يناير 2020.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبري الساحلي الدولي ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التي تسبب الزحام وتضر بالطرق.
وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء، الذي يُقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2800 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ويتكون من منشأ خرساني بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء واستيعاب حركة السيارات، طبقًا لكود الجراجات المصري، ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنويًا، كما وجه الوزير بتكثيف الأعمال للانتهاء من الجراج وفقا للجدول الزمني المحدد.

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