السيسي: أفريقيا لديها فرص استثمارية ضخمة تحتاج إلى تمويل وحسن إدارة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدول الأفريقية لديها فرص استثمارية ضخمة تتمثل في ثروات طبيعية وبشرية، لكنها تحتاج إلى تمويل هائل وحسن إدارة وجرأة في اتخاذ القرار لتحويل الموارد التي تتمتع بها أفريقيا إلى مشروعات مشتركة تسهم في تنمية القارة بأكملها.



وقال الرئيس السيسي، خلال المائدة المستديرة اليوم الأحد بعنوان (وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي) ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي يعقد في مدينة أسوان، إن الاستقرار الأمني والاقتصادي عامل أساسي لتحديد حجم التمويل الذي يمكن للدول الأفريقية الحصول عليه من المؤسسات الدولية.



وأضاف السيسي إن مؤسسات التمويل في العالم مستعدة لتمويل مختلف المشروعات، لكن بأي حجم من التكلفة، حيث أنها تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الموجودة في الدولة والتي تؤثر بدورها على حجم التمويل الممنوح وكذلك قيمة الفائدة.



وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة التحرك في مسارات التعاون وتجاوز الظروف الداخلية بهدف إعطاء الثقة في قدراتنا من أجل النهوض بالقارة الأفريقية.



وتابع: "نحن دائما نتحدث عن أننا تمتلك مائة أو مائتي مليون فدان، لكن لا بد أن تعلموا أن تحويل مليون فدان إلى أرض قابلة للزراعة يحتاج إلى تكلفة مالية هائلة، حيث أن متوسط التكلفة المالية التي يحتاجها مليون فدان لا تقل أبدا عن 100 مليار جنيه، وأنا أتحدث عن تجربة مصرية متوفرة معها بنية أساسية مثل الكهرباء والطرق وغيرها".

وأشار الرئيس السيسي إلى صعوبة تنفيذ مثل هذه المشروعات في دول لا تمتلك البنية الأساسية اللازمة لإنجاحها، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية وزراعية بشكل كبير ولكنها تفتقر إلى الاستخدام الأمثل لمثل هذه الموارد.

ونوه السيسي بأهمية "صناعة اللحوم" التي تمتلك مقوماتها العديد من الدول الأفريقية واستطاعت من خلالها تحقيق نمو اقتصادي واستقرار وازدهار لمواطنيها، مشددا على أن القارة الأفريقية تمتلك فرصا جيدة جدا ولكن يجب ترجمتها بشكل جيد إلى مشروعات مشتركة تسهم في تنمية القارة بأكملها.