الأنابيب الكيني يهزم ريفينيو الرواندي في البطولة الإفريقية للطائرة سيدات

فاز فريق الأنابيب الكيني على ريفينيو الرواندي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات المجموعة الثالثة للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي، الذي يستضيف منافسات البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط لصالح الفريق الكيني كالتالي: (25-19 و25-19 و25-15).

وفى مباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فاز فريق السجون الكيني على أسيك ميموزا الإيفواري بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بالنادي الأهلي، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-12 و25-13 و25-8).