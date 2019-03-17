ارتفاعات جماعية ببورصات الخليج فى ختام التداولات

ارتفعت معظم مؤشرات أسواق المال الخليجية ختام تعاملات الأحد أولى جلسات الأسبوع، وسط هدوء في السيولة المتداولة مع سيطرة التحركات الهامشية على أداء المؤشرات، لترتفع أسواق "دبي" و"الكويت" و"مسقط" و"البحرين"، في المقابل، مال سوق "أبوظبي" نحو التراجع.



وتأثر أداء الأسواق بإغلاق الأسواق العالمية التي ارتفعت بدعم من تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتصويت البرلمان البريطاني لصالح تمديد المادة 50 والتي تسمح بتأجيل "بريكست" حتى يونيو المقبل.



كما سيطرت حالة الترقب على أداء السوق لاتجاهات أسعار الفائدة في اجتماعي كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا الأسبوع الجاري وسط توقعات الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.



وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي التعاملات رابحا 0.14% عند مستوى 89.040 نقطة بدعم من أسهم البنوك، بعد التداول على 68.977 مليون ورقة مالية بسيولة 89.040 مليون درهم نفذت خلال 1263 صفقة.

وتباين أداء القطاعات في السوق، حيث ارتفعت 3 قطاعات بصدارة "البنوك" 0.97%، و"السلع الاستهلاكية" 0.72%، في المقابل، تراجعت 4 قطاعات يقودها "الخدمات" 1.86%، و"الاستثمار" 1.83%. وقاد سهم "بنك دبي الإسلامي" السيولة في السوق بإجمالي 15.174 مليون درهم بعد صعوده 0.85% إلى 4.76 درهم، تلاه "جي إف إتش" بإجمالي 14.597 مليون درهم رابحا 1.83% إلى 0.947 درهم، و"إعمار" بإجمالي 12.697 مليون درهم ليرتفع 0.43% إلى 4.62 درهم.