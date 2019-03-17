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الأحد 17/مارس/2019 - 05:49 م

عضو في المجلس العربي للمياه: نشخص المشكلات ونعرضها على صناع القرار

عضو في المجلس العربي
أ ش أ
dostor.org/2556171

أكد الدكتور صالح بكر الطيار عضو مجلس محافظي المجلس العربي للمياه رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي، أن المجلس اختار الخبير في القانون الدولي الدكتور مفيد شهاب لعضوية مكتبه التنفيذي ومجلس المحافظين، انطلاقا من حرص المجلس على التدعيم بالعناصر القانونية المهمة لمواجهة تحديات المياه من الناحية القانونية خلال الفترة المقبلة.

وقال "الطيار" على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه بالقاهرة - إن ذلك يأتي في إطار سعي المجلس لتعزيز عضويته بخبراء قانونيين أصحاب ثقة من أجل دراسة الأوضاع القانونية للخلافات والنزاعات المائية في المنطقة العربية، مضيفا أن الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه استعرضت عدة دراسات علمية وفنية عن الوضع المائي في المنطقة العربية والمشكلات التي تواجهها في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المجلس يشخص المشكلات ويعرضها على صناع القرارات في الدول، ويقترح الحلول أيضا، ومن ضمنها تعزيز إجراءات للحفاظ على مياه الأنهار المهدرة في البحار، وكيفية الاستفادة من تلك الموارد.

وأوضح رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي، أن تنفيذ تلك الإجراءات يتطلب موارد مالية ضخمة، مثمنا دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المقترحة لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المهدرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية لعدة دول في المنطقة.

وكانت الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه قد أجرت أمس السبت، انتخابات مجلس المحافظين للدورة الجديدة (2019 - 2021) بمشاركة ممثلي الدول العربية.

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