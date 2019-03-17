117 مليار دولار صافي احتياطي الجهاز المصرفي الإماراتي خلال يناير

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي بالإمارات إلى 424 مليار درهم، نحو 117.7 مليار دولار، خلال شهر يناير 2019 بزيادة نسبتها 1.4%، مقارنة بـ418 مليار درهم، نحو 116.1مليار دولار في نهاية عام 2018.



ويعزز تواصل الارتفاع في الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي من المكانة الريادية للإمارات كمركز مالي في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وجاء الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، مع نهاية يناير الماضي، متزامنا مع تواصل زيادة صافي احتياطي البنوك إلى 80.6 مليار درهم نحو 22.38 مليار دولار، بالمقارنة بـ59.6 مليار درهم، نحو 16.55 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2018 ورغم انخفاض الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الإماراتي إلى 343.4 مليار درهم نحو 95.38 مليار دولار، خلال نفس فترة الرصد.



كانت الاحتياطيات الدولية الإجمالية للبنوك العاملة بالإمارات قد ارتفعت إلى 709.6 مليار درهم، نحو 197.1 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ679.5 مليار درهم نحو 188.75 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.