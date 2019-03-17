كريستين جيليبراند تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

أعلنت السيناتورة الديموقراطية لنيويورك كريستين جيليبراند، اليوم الأحد، ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بعد أسابيع على تشكيل لجنة استطلاعية.



وأشارت العضو بمجلس الشيوخ جيليبراند في شريط فيديو اليوم الأحد، إلى أن النشيد الوطني للولايات المتحدة يطرح السؤال الآتي: "هل تتغلب الشجاعة؟"، وذلك وفق قناة "الحرة".



وأضافت "الشجاعة لا تحرض الناس بعضهم على البعض الآخر. والشجاعة لا تضع المال فوق الأرواح. والشجاعة لا تنشر الكراهية. ولا تحجب الحقيقة. ولا تبني جدارا. الخوف هو الذي يفعل ذلك".



وتصدت غيليبراند (52 عاما) للمضايقات الجنسية، خصوصا في الجيش، قبل ظهور حركة "مي تو" التي تدعمها بقوة.