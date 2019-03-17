القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
عالم
الأحد 17/مارس/2019 - 05:47 م

كريستين جيليبراند تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

كريستين جيليبراند
dostor.org/2556167

أعلنت السيناتورة الديموقراطية لنيويورك كريستين جيليبراند، اليوم الأحد، ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بعد أسابيع على تشكيل لجنة استطلاعية.

وأشارت العضو بمجلس الشيوخ جيليبراند في شريط فيديو اليوم الأحد، إلى أن النشيد الوطني للولايات المتحدة يطرح السؤال الآتي: "هل تتغلب الشجاعة؟"، وذلك وفق قناة "الحرة".

وأضافت "الشجاعة لا تحرض الناس بعضهم على البعض الآخر. والشجاعة لا تضع المال فوق الأرواح. والشجاعة لا تنشر الكراهية. ولا تحجب الحقيقة. ولا تبني جدارا. الخوف هو الذي يفعل ذلك".

وتصدت غيليبراند (52 عاما) للمضايقات الجنسية، خصوصا في الجيش، قبل ظهور حركة "مي تو" التي تدعمها بقوة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 3 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ 5 أيام

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ 6 أيام

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ اسبوع

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ اسبوع

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

الآن

السيسي: تكلفة تحويل مليون فدان لأراضي صالحة للزراعة "عالية للغاية"

مستشار الاتحاد الإفريقي: ما يجمع العرب والأفارقة أكثر مما يفرقهم

أداء متباين للبورصة في مستهل تعاملات الأسبوع.. و"السوقي" يربح 1.2 مليار جنيه

السيسي يشهد فعاليات "وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي"

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

ألبومات الصور

بالصور.. افتتاح أعمال التطوير لمصانع شركة الدلتا لبنجر السكر فى كفر الشيخ

بالصور.. وزيرة الصحة توجه رسالة للعاملين بمستشفى أسوان التخصصي

وزيرة الصحة توجه بتوفير مناظير عالية التقنية لمستشفى أسوان التخصصي

افتتاح أول جراج متحرك بالدقهلية (صور)

رياضة

الأنابيب الكيني يهزم ريفينيو الرواندي في البطولة الإفريقية للطائرة سيدات

سولشاير يوجه رسالة للاعبي يونايتد بعد الخسارة من وولفرهامبتون

"اليد" يقبل استقالة نائب رئيس الاتحاد

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

ads
كشكول

أحمي طفلك من الأجهزة الذكية بهذه الطرق

"الموازنة العامة للدولة" في دورة تدريبية للعاملين بجامعة الزقازيق

"المهن التعليمية" تطمئن على 18 معلم أصيبوا على طريق "الإسكندرية – مطروح"

بالصور.. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية لقرية "العمودين" بسمالوط

"النيل" ببورسعيد تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة الأيسف للعلوم

الأمصار

شاهد.. مسلمو الموصل يساندون المسيحيين في صلوات القداس

أخفت ديانتها 20 عاما.. ضابطة نيوزيلندية بكت تعاطفا مع ضحايا الهجوم الإرهابي

بعد هجوم مسجدي نيوزيلندا.. هاشتاج "مرحبا أخي" يجتاح العالم

متفوقا على يونايتد وباريس.. تونتهام ينجح في ضم مدافع فولهام

أبو الغيط يُنبه لخطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ويدعو لدعمها

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

"المدرج السري".. فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية

دراسة تصحح الخطأ المتداول بشأن خصوبة الرجال

لغز "التعب المزمن" يعرض باحثًا في أكسفورد لهجوم عنيف

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

احذر من استخدام الهاتف قبل النوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎