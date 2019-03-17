سولشاير يوجه رسالة للاعبي يونايتد بعد الخسارة من وولفرهامبتون

وجه أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد رسالة للاعبيه عقب الخسارة من فريق وولفرهامبتون أمس بنتيجة (21) وتوديع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع مانشستر يونايتد اليوم الأحد: "إننا مقبلون على فترة توقف دولي جديدة"، مطالبا اللاعبين الذين ستتاح لهم فرصة اللعب مع منتخبات بلادهم أن يستمتعوا ويقدموا أفضل ما لديهم في المباريات التي سيخوضونها.



وأضاف أن بعض اللاعبين تم ضمهم من جديد لمنتخبات بلادهم بعد فترة من الاستبعاد، وربما يعطيهم ذلك دفعة قوية لبذل أقصى ما في وسعهم، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج أن يعود بعد فترة التوقف هذه وهو مستعد للمرحلة التي ستليها، معربا عن تمنياته للاعبين سواء كانوا سيحصلون على أجازة أو سيشاركون مع منتخبات بلادهم في مباريات ودية أو مباريات التصفيات أن يعودوا بطاقة كبيرة واستعداد ذهني لما تبقى من مشوار الفريق في الدوري ودوري الأبطال.

وأوضح سولشاير قائلا "نحن الآن في مركز جيد في بطولة الدوري الإنجليزي، ولا تزال أمامنا فرصة للفوز بدوري الأبطال".

ويحتل اليونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب "البريميرليج" بفارق نقطتين عن أرسنال الرابع.