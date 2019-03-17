جمارك أرقين تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، من ضبط محاولتي تهريب لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم، تم الإشتباه فى الراكبين السودانيين "ح. ح. م"، والراكب "ح. ب. س"، والذين ظهرت عليهما علامات القلق عند إنزال أمتعتهما الشخصية.



وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من هشام علي وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأموري التفتيش، بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم، لتفتيش أمتعتهما الشخصية، فتبين وجود 100 أمبول برونتوجيست و500 أمبول من صنف ميبياكيين مخبأه داخل طيات الملابس بأمتعتهما الشخصية.



وقرر مجدي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الوسطى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 15 و16 لسنة 2019.



وحرر المحاضر أحمد ابراهيم وتم التصالح وسداد التعويضات الجمركية المستحقة.