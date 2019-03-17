لايف HD | كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | kora online





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم لنصر حسين داى الجزائرى نظيره الزمالك فى مواجهة صعبة وحاسمة ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمؤهلة الى ربع نهائى البطولة.









يسعى الزمالك اليوم الى تحقيق الفوز لضمان صعوده الى دور ربع نهائى البطولة ومواصلة احتلال القمة التى تصدرها منذ الجولة الماضية بعد تحقيق فوز عريض على جورماهيا الكينى بأربعة اهداف نظيفة رفع رصيده الى 8 نقاط.









المباراة صعبة بين الفريقين نظرا لحساسية الموقف، بالاضافة الى المنافسة الشرسة كونهما من فرق الشمال الأفريقى والذى لها طابع وطعم خاص بين جماهير الناديين.