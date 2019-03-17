موعد مباراة chelsea vs everton اليوم
يواجه فريق
تشيلسي اليوم نظيره إيفرتون اليوم الاحد 17-3-2019 ضمن مباريات الدورى
الانجليزي
بي ان سبورت 2
تذيع مباراة تشيلسي وايفرتون اليوم والتى تقام على
ملعب جوديسون بارك
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موعد مباراة تشيلسي
وإيفرتون بث مباشر
7:30 مساءاً بتوقيت
السعودية .
6:30 مساءاً بتوقيت
مصر .
6:30 مساءاً بتوقيت
فلسطين .
6:30 مساءاً بتوقيت
الأردن.
6:30 مساءاً بتوقيت
سوريا .
6:30 مساءاً بتوقيت
لبنان .
7:30 مساءاً بتوقيت
العراق .
6:30 مساءاً بتوقيت
السودان .
7:30 مساءاً بتوقيت
اليمن .
6:30 مساءاً بتوقيت
ليبيا .
5:30 مساءاً بتوقيت
تونس .
5:30 مساءاً بتوقيت
الجزائر .
5:30 مساءاً بتوقيت
المغرب .
8:30 مساءاً بتوقيت
الإمارات.
7:30 مساءاً بتوقيت
البحرين.
8:30 مساءاً بتوقيت
سلطنة عُمان.
7:30 مساءاً بتوقيت
الكويت .
7:30 مساءاً بتوقيت
قطر.
4:30 مساءاً بتوقيت
موريتانيا.
7:30 مساءاً بتوقيت
جزر القمر .
4:30 مساءاً بتوقيت
جرينتش GMT .