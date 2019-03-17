ياسين عبدالصبور يشارك فى فعاليات منتدى الشباب العربى الإفريقى

شارك النائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة بأسوان، فى أولى فعاليات منتدى الشباب العربى الإفريقى خلال الفترة من 16: 18 مارس الجاري، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وأشاد "عبدالصبور" بمشاركة النوبة فى كافة العروض والفعاليات، قائلا: "لا بد أن يسعد جميع أهالى أسوان بتلك الفعاليات، لعودة مدينتهم الجميلة لصدارة المدن الراقية التى سيقصدها الجميع، عقب اتجاه أنظار العالم تجاهها، بجانب ظهور مدينتهم بالشكل اللائق والمشرف فى حفاوة الاستقبال للضيوف والوفود العربية والإفريقية المشاركة من مختلف البلدان".



وأعرب عن سعادته وفخره واعتزازه بما شاهده من تصدر للفن النوبى الراقى لكافة الفعاليات، حيث شاركت معظم الفرق النوبية بألوان فنية واستعراضية راقية، لاقت إعجاب واستحسان وقبول جميع الحاضرين، والذين تفاعلوا معها، منبهرين بالفن النوبى الراقى المتميز، الذى يؤكد حضارة وعراقة وأصالة الإنسان النوبى فى مختلف المجالات وشتى الاتجاهات.