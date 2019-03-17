طلب إحاطة لنائب المصريين الأحرار بشأن تخطيط وتسليم مشروع بيت الوطن

تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان، بشأن الإسراع فى تخطيط وتسليم مشروع بيت الوطن.



وقال "البلتاجى" إن الآلاف من المصريين بالخارج، تعاقدوا على قطع أراض بمشروع بيت الوطن بالعملة الصعبة، وبعضهم قام بسداد ثمنها كاملا، وبعضهم ما زال منتظما بالأقساط، وقد اشتروها من الدولة بأسعار السوق، وربما أكثر وبالعملة الصعبة التى كانت تحتاجها مصر بشدة، ملبين نداء الوطن.



وتابع: هؤلاء استهدفوا بناء بيت الوطن بعد سنوات الغربة الطويلة للم شمل الأسرة، وبرغم مرور عدة سنوات فمازالت المناطق المخصصة لهم صحراء جرداء، بل إن بعضهم لا يعرف موقع أرضه التى دفع ثمنها، ناهيك عن غياب المرافق أو أى بادرة اهتمام بهذه الشريحة المهمة من أبناء مصر.



وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عندما كان وزيرًا للإسكان تم التعاقد بين المواطنين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبا بضرورة الإسراع فى تخطيط وتسليم أراض مشروع بيت الوطن.