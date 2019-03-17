رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد فولهام الان

يحل ليفربول ضيفًا على فولهام اليوم الأحد 17 مارس 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز

على ملعب كرافن كوتيج تقام مباراة ليفربول وفولهام اليوم في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة و5 مساء بتوقيت السعودية و 6 بتوقيت الإمارات بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام اليوم

تأهل الريدز إلى الدور ربع النهائي على حساب فريق بايرن ميونخ خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 22 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

يعيش فولهام أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام ليستر سيتي وخسروا هذا اللقاء بهثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في خمس وخسر 21 مباراة.



