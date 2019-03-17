كورة ستار بث مباشر مباراة liverpool vs fulham الان

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يواصل محمد صلاح
سلسلة الانتصارات الايجابية خلال هذا الموسم وهو يتربع تحت عرش الصدارة في الدوري الانجليزي
للموسم الحالي ،نجح مؤخراً في التأهل لدور الستة عشر من دوري الأبطال وضرب موعد جديد
مع بايرن ميونخ في الدور المقبل.
يتأمل كافة الجمهور ان يلتقي الريدز في عام 2019 لكي يستعيد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ مطلع التسعينات في البريمرليغ ، وهو حلم يبحث عن تحقيقه ليعود مرة أخري ليفربول بالتتويج بعد مرور اكثر من عشرون عاماً من الغيابات مع مجموعة من أبرز اللاعبين وعلي رأسهم محمد صلاح ، وساديو ماني ، وفان ديك.