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الأحد 17/مارس/2019 - 04:31 م

"أبو العزم" يضع حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة الجديد في الفيوم

أبو العزم يضع حجر
عماد سليمان
dostor.org/2556052

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يرافقه المستشار أحمد عبدالعزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بوضع حجر الأساس لفرع مجلس الدولة الجديد بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار فؤاد عبد الفتاح محمد نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالفيوم.

يشمل المقر الجديد محكمة تأديبية وأخرى إدارية، كما يشمل دائرتين للقضاء الإدارى، تختص الدائرة الأولى بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الموظفين من تعيين وترقية وتسوية ونقل مكانى وندب والفصل بغير الطريق التأديبى ورصيد الأجازات وغيرها، فيما تختص الدائرة الثانية بشئون الأفراد وكل منازعة تكون الجهة الإدارية طرفًا فيها مثل الطعون الضريبية وقرارات الإزالة والطعون الانتخابية وغيرها.

ومن جهته، أشار محافظ الفيوم أن الفرع الجديد لمجلس الدولة يُسهم فى تقريب دور العدالة وتطوير منظومة التقاضى للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل السبل لسرعة الفصل فى القضايا، موضحًا أن وضع حجر الأساس يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى التى بدأت يوم الجمعة الماضى وتستمر لمدة أسبوعين يتم خلالها افتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الانتاجية والخدمية بمختلف مراكز المحافظة بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه.

"أبو العزم" يضع حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة الجديد في الفيوم
"أبو العزم" يضع حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة الجديد في الفيوم
"أبو العزم" يضع حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة الجديد في الفيوم
"أبو العزم" يضع حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة الجديد في الفيوم
"أبو العزم" يضع حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة الجديد في الفيوم
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