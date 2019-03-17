القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
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الأحد 17/مارس/2019 - 04:30 م

السيسي: الاستثمار يبحث أولًا عن حجم استقرار البلاد

السيسي: الاستثمار
dostor.org/2556049

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نقول دائمًا إن لدينا 100 ألف فدان أو 200 ألف فدان، "ده كلام كويس بس لازم تكونوا عارفين إن تحويل تلك الفدادين إلى أراضي قابلة للزراعة تكلفة هائلة، لكننا قادرون".

وأضاف السيسي، في جلسة المائدة المستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي"، ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، المنعقد في أسوان، أن الموارد الطبيعية الموجودة في السودان والدول الأخرى كثيرة جدًا، قائلًا: "لو أكلمك على حجم الماشية الموجودة في دول كثيرة في أفريقيا، وفي دول اقتصادها كله مبني على صناعة اللحوم في العالم، ومحققة به نمو واستقرار وازدهار، المشكلة اللي عندنا إننا بعد الطرح ده محتاجين حجم هائل من الأموال والجرأة".

وتابع الرئيس أن الاستثمار يبحث أولًا عن حجم استقرار البلاد التي يستثمر بها، "علشان تتكلم على مليون فدان متوسط التكلفة المالية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 100 مليار جنيه، وعندما تنفذ هذا الأمر في دولة ليست لديها البنية الأساسية اللازمة المشروعات مش هتتعمل".

وشدد السيسي على أننا لدينا فرص جيدة جدًا، لكنها تحتاج للترجمة إلى مشروعات مشتركة نكسب منها جميعًا، مضيفًا: "مش آليات التمويل فقط العائق، ولكن المخاطر الموجودة في الدول ترفع سقف تكلفة التمويل، وملناش غير بعضنا".

وانطلقت فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، مساء أمس السبت، في أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي.

وتدور أجندة الملتقى 2019 حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خصوصًا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

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