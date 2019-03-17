تردد قناة bein sports الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام اليوم
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ليفربول يلا شوت بث مباشر يلا شوت كورة ستار مباراة ليفربول وفولهام تنطلق في تمام
الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم
تأهل الريدز إلى
الدور ربع النهائي على حساب فريق بايرن ميونخ خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف،
أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة
واحدة عن السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 22 انتصار، وتعادل
في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
تنقل العديد من
القنوات المجانية والمفتوحة المباراة على بعض الأقمار الصناعية مباراة ليفربول وفولهام
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