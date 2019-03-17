قيادي بـ"الغد": منتدى الشباب العربي الإفريقي يعمق الأمن القومي

قال القيادي بحزب الغد، المهندس حسن ضوة، إن منتدى الشباب العربي الإفريقي المنعقد حاليًا بأسوان، هو مؤشر هام للغاية، بأن مصر أصبحت العاصمة الرئيسية لإلتقاء العالم بأسره بمختلف فئاته وألوانه وثقافاته وحضاراته.



وأكد "ضوة" في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم خبرته والاستراتيجية والمخابراتية، كانت لديه نظرة ثاقبة في جذب أنظار شباب العالم لمصر، ليتعرفوا على حقيقتها وحضارتها وثقافتها، وكيف استطاعت أن تقف وتتصدى للمؤامرات وقوى الشر، لافتًا إلى أنه كان حريصًا أيضا على الاحتكاك والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين شباب مصر والعالم.