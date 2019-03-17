القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
سياسي
الأحد 17/مارس/2019 - 04:29 م

قيادي بـ"الغد": منتدى الشباب العربي الإفريقي يعمق الأمن القومي

القيادي بحزب الغد،
القيادي بحزب الغد، المهندس حسن ضوة
نيفين أشرف
dostor.org/2556047

قال القيادي بحزب الغد، المهندس حسن ضوة، إن منتدى الشباب العربي الإفريقي المنعقد حاليًا بأسوان، هو مؤشر هام للغاية، بأن مصر أصبحت العاصمة الرئيسية لإلتقاء العالم بأسره بمختلف فئاته وألوانه وثقافاته وحضاراته.

وأكد "ضوة" في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم خبرته والاستراتيجية والمخابراتية، كانت لديه نظرة ثاقبة في جذب أنظار شباب العالم لمصر، ليتعرفوا على حقيقتها وحضارتها وثقافتها، وكيف استطاعت أن تقف وتتصدى للمؤامرات وقوى الشر، لافتًا إلى أنه كان حريصًا أيضا على الاحتكاك والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين شباب مصر والعالم.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ أقل من شهر

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"

منذ شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 4 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 5 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

الآن

بملتقى الشباب العربي والأفريقي.. البنك المركزي يكشف عن استراتيجية التكنولوجيا المالية

إحالة أوراق قاتل طفليه في ميت سلسيل للمفتي.. والحكم بجلسة 17 إبريل

السيسي: التقارب العربي الأفريقي له جذور تاريخية أبرزته العديد من القمم

السيسي: الاستثمار يبحث أولًا عن حجم استقرار البلاد

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ألبومات الصور

نائبة محافظ الوادى الجديد تهدى تكريم المرأة المصرية لضحية الطائرة الإثيوبية

ترميم عدد من الشوارع الرئيسية بالدقى والهرم (صور)

محافظ المنوفية يكرم عدد من الرائدات الريفيات خلال احتفالية المرأة المصرية

وزير النقل: الانتهاء من محور الدخيلة قبل نهاية أبريل المقبل

رياضة

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفوزه على فولهام (2ـ1)

لاتسيو يفوز على بارما.. وإمبولي يتخطى عقبة فروسينوني بالدوري الإيطالي

تأهل حسنية أغادير والنجم الساحلي لربع نهائي الكونفدرالية

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ads
كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لكلية الذكاء الإصطناعي

"الغندور": منح بكالوريوس للتعليم الفنى لأول مرة في مصر

أحمي طفلك من الأجهزة الذكية بهذه الطرق

"الموازنة العامة للدولة" في دورة تدريبية للعاملين بجامعة الزقازيق

"المهن التعليمية" تطمئن على 18 معلم أصيبوا على طريق "الإسكندرية – مطروح"

الأمصار

رئيسة وزراء نيوزلندا تضع باقات الزهور أمام مسجد "كرايست تشيرش"

شاهد.. مسلمو الموصل يساندون المسيحيين في صلوات القداس

أخفت ديانتها 20 عاما.. ضابطة نيوزيلندية بكت تعاطفا مع ضحايا الهجوم الإرهابي

بعد هجوم مسجدي نيوزيلندا.. هاشتاج "مرحبا أخي" يجتاح العالم

متفوقا على يونايتد وباريس.. تونتهام ينجح في ضم مدافع فولهام

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

راهب يغير جنسه ليصبح عارضة أزياء

"المدرج السري".. فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية

دراسة تصحح الخطأ المتداول بشأن خصوبة الرجال

الصحة

احذر من استخدام الهاتف قبل النوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎