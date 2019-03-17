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الأحد 17/مارس/2019 - 04:28 م

السيسي: تكلفة تحويل مليون فدان لأراضي صالحة للزراعة "عالية للغاية"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
dostor.org/2556046

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تكلفة تحويل مليون فدان لأراضى صالحة للزراعة عالية للغاية، مشيرًا إلى أن استصلاح مليون فدان يحتاج تكلفة مالية هائلة ولا يقل أبدا بأى حال من الأحوال عن 100 مليار جنيه".

وأضاف الرئيس خلال مشاركته بفعاليات المائدة المستديرة "وادى النيل ممر للتكامل الأفريقى والعربى"، بملتقى الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان، أن استصلاح المليون فدان يحتاج إلى تأهيل البنية الأساسية من طرق وكهرباء وغيرها، متابعا: "عندما نقوم بتنفيذ هذا الأمر فى مناطق ليست لديها البنية الأساسية لتطوير مشروعك لن ينفذ".

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر على أتم استعداد للتعاون مع كل الدول الإفريقية، وليس مع السودان فقط، لإقامة مشروعات مشتركة تعم بالخير على الطرفين، ولكن ما نتحدث به يتكلف أرقام ضخمة جدا من الأموال قد لا تكون متوفرة إلا مع بعض الدول بالمنطقة، ويجب التحرك عربيا وأفريقيا معا فى نفس المسار لإنجاح هذا الأمر، كما يمكن للأشقاء فى الخليج تمويل تلك المشروعات.

وأردف السيسي حديثه قائلا: "معا نستطيع أن نتحرك فى مسار للتعاون، يعطى الثقة بالنجاح في البداية، لنشجع على مشروعات أخرى، ونتحدث كثير جدا ونبرم بروتوكولات تعاون كثيرة جدا ويعلن عن مشروعات كثيرة، لكن الواقع على الأرض، نسبة كبيرة جدا منه لم يكتمل، نتيجة أسباب كثيرة منها الاستقرار السياسي".

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