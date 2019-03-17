اشبيلية يعلن عودة مونشي مديرا رياضيا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميا عن عودة رامون مونشي كمدير رياضي للنادي وذلك بعد فترة قصيرة قضاها مع روما الإيطالي.



وأوضح الموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد، أن إشبيلية يأمل في عودة السابعة عشر عاما الماضية لمونشي مع النادي وأسماه بـ "عصر مونشي".



يشار إلى أن مونشي رحل عن أشبيلية في عام 2017، لينضم لروما الإيطالي بعد 17 عام مع الفريق "الأندلسي" قبل أن يقرر العودة مرة أخري للفريق الإسباني، بعد خلافات مع إدارة النادي على خلفية الخروج المبكر من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.



ويحتل إشبيلية المركز السادس بالدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، كما ودع الفريق الكأس علي يد برشلونة بنتيحة 63 بمحموع اللقائين، كما ودع الدوري الأوروبي علي يد سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 65 بمجموع المبارياتين.