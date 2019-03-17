باسيل: الحديث عن خوض معترك الرئاسة بعد "عون" يساوي الأذي لي

قال وزير الخارجية اللبناني رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إن الأحاديث التي تتردد عن إمكانية أن يخلف الرئيس ميشال عون في رئاسة لبنان "تعني له الأذي الشخصي وللتيار الذي يترأسه وللبلد بأكمله"، مؤكدا أنه ليست لديه مشاريع شخصية أو عامة.



وأضاف باسيل في كلمة له خلال أعمال المؤتمر السنوي للتيار الوطني الحر: "هذا الحديث عن رئاسة البلاد، ممنوع أن يُفتح معي من قريب أو من بعيد.. ومن يفتحه إنما يريد الأذى للتيار والرئيس والبلد".



وأشار إلى أن اهتماماته تنصب على تحقيق مصلحة التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون ولبنان بأكمله، وأن سياسة التيار وأهدافه للعام الجديد ترتكز على عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ومكافحة الفساد والتصدي له، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية للبنان.



ويرأس جبران باسيل تكتل (لبنان القوي) والذي يعد التكتل النيابي الأكبر في مجلس النواب، حيث يضم 29 نائبا عن التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والقيادي الدرزي طلال أرسلان.



واعتبر سياسيون لبنانيون على خلاف مع رئيس التيار الوطني الحر، أن الضغوط التي مارسها باسيل إبان تشكيل الحكومة الجديدة، كانت تستهدف تأمين (الثلث المعطل) داخل الحكومة التي ينتظر أن تستمر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد 3 أعوام ونصف العام، تمهيدا لخلافة الرئيس ميشال عون في رئاسة البلاد.