تردد القنوات الناقلة لمباراة liverpool vs fulham اليوم
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ليفربول يلا شوت بث مباشر يلا شوت كورة ستار مباراة ليفربول وفولهام تنطلق في تمام
الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم
تنقل العديد من
القنوات المجانية والمفتوحة المباراة على بعض الأقمار الصناعية بينما قررت شبكة بين
سبورت بث المباراة عبر beIN
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