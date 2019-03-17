تردد القنوات الناقلة لمباراة liverpool vs fulham اليوم

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ليفربول وفولهام بث مباشر كورة ستار الاسطورة | الدورى الانجليزي

تأهل الريدز إلى الدور ربع النهائي على حساب فريق بايرن ميونخ خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 22 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.