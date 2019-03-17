تشكيل فريق فولهام في مباراته اليوم ضد ليفربول

يلتقى ليفربول نظيره فولهام اليوم الأحد 17/3/2019 ضمن مباريات الدورى االانجليزي | مشاهدة مباراة الدورى الانجليزى يلا شوت yalla shoot

التشكيل المتوقع لفريق فولهام

سيدفع المدرب الصربي بالثلاثي ماكسيم، تيم ريم، دينيس في الخط الدفاعي، وسيعتمد على ميتروفيتش لقيادة هجوم الفريق أمام الريدز بجانب آندريه شورله وأبوباكار كامارا.

سيرجيو ريكو

ماكسيم لو مارشان - تيم ريم - دينيس أودوي

ريان سيسيجنون - كيفين مكدونالد - جيان سيري - تيموثي فوسو منساه

آندريه شورله - ألكساندر ميتروفيتش - أبوباكار كامارا

يفتقد فولهام اللاعب ماركوس بتينلي وألفي ماوسون بسبب الإصابة، زلن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإيقاف، وستكون كل العناصر متبقية أمام المدرب سلافيسا يوكانوفيتش.