تشكيل فريق ليفربول في مباراته اليوم ضد فولهام بالدوري الإنجليزي

يواجه فريق ليفربول نظيره فولهام اليوم الأحد 1732019 في مباريات البريميرليج الدوري الإنجليزي لكرة القدم يلا شوت yalla shoot.



يبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الريدز روبيرتو فيرمينو بجانب محمد صلاح وماني.



أليسون آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جورجينيو فينالدوم ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح



ويغيب عن فريق ليفربول في المباراة ضد فولهام 3 لاعبين اعتاد الفريق على غيابهم في الفترة الأخيرة بداعي الإصابة، هم المدافعين جو جوميز وديان لوفرين ومتوسط الميدان تشامبرلين، بالإضافة إلى جوردان هندرسون لنفس السبب، ولن يفتقد الريدز أي لاعب آخر بسب الإيقاف.