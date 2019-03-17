البحيرة تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



شنت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وإدارة حماية الأراضى وبتأمين بقوة من الأمن، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية في المهد بنطاق الوحدة المحلية لقرية شرنوب على مساحة 144 مترًا.



كما تم تنفيذ قرار إيقاف أعمال لعقار أمام شركه الصيادله تكمله 25% دور ثامن علوى، وتم التحفظ على نص طن حديد وفك الشده وذلك باستخدام وإحضار عدد 2 مهمات ونش.

وأيضا تم إزالة مباني مخالفة بنطاق عزب شبرا على مساحة (80) مترًا تقريبًا، وتم ردم القطعة مرة أخرى.



وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بإيقاف صب دور ثالث علوى بقرية النجاح على مساحة 120 م٢، وتم التحفظ على الخلاطة وحوالى 8 أطنان أسمنت و12 سيخ.



وأكد المحافظ ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، واستمرار تلك الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين حفاظًا على هيبة الدولة.