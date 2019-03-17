معسكرات لرياض الأطفال بالقاهرة لرفع روح الانتماء

نظمت الإدارة العامة لرياض الأطفال، التابعة لوزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، "معسكرات الأطفال للتوعية والانتماء"، بالمتحف المصري، بالتنسيق مع المتحف المصري ومتحف الطفل، وبالتعاون مع متطوعي القسم التعليمي من فريق عشاق بلادنا، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.



وشملت المعسكرات برنامجًا خاصا لأطفال الروضة من إدارة مصر القديمة التعليمية وإدارة المعادى التعليمية وإدارة البساتين ودار السلام التعليمية وإدارة السلام التعليمية تحت عنوان "من اكون والعالم من حولي".



تضمن المعسكر جولة ارشادية داخل المتحف تهدف الي ان يتعرف الطفل على ذاته من خلال اجداده وحضارة بلدة. تبعها جولة مبسطة في متحف الطفل بالمتحف المصري ثم ورش تطبيقية داخل القسم التعليمى والتى تهدف الى تنمية مهارة الحس الابداعى لدى الطفل من خلال التعبير عن ذاته طبقا لحضارة أجداده من خلال الرسم والتلوين والتجسيم بمتحف الطفل.



وتأتي هذه البرامج في إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطفل، وتعديل اتجاهات الطفل من العنف والسلبية الى الايجابية والانجازوالطموح، بالإضافة الى المساهمة في تأصيل القيم والمبادئ والاخلاق لدى الطفل من خلال تعاليم الأجداد.

