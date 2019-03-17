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الأحد 17/مارس/2019 - 03:11 م

رئيس الوزراء الجزائري يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة

نور الدين بدوي الوزير
نور الدين بدوي الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائري
ا ش ا
dostor.org/2555912

بدأ نور الدين بدوي الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائري ورمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي على ضوء توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري.

وأضافت الوكالة أن بدوي ولعمامرة عقدا جلسة تناولت بنية الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن المشاورات الجارية ستشمل ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك.

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