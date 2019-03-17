الصحة: نقاط مسح المرحلة الثالثة يتردد عليها 720 ألف مواطن يوميًا

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى "100 مليون صحة" شهدت إقبالًا غير مسبوق على نقاط المسح.



وأوضح لـ "الدستور"، أن نقاط المسح بالمرحلة الثالثة يتردد عليها 720 ألف مواطن فى اليوم، وذلك فى أكثر من 2400 نقطة مسح ما بين ثابتة ومتحركة وبمشاركة أكثر من 7000 عضو من الفرق الطبية والإدارية.



وأضاف أنه تم تجهيز جميع مراكز ونقاط المسح بالكواشف الطبية وأجهزة قياس السكر ومؤشر كتلة الجسم، كما تم تجهيز جميع مراكز العلاج لاستقبال المواطنين واجراء الفحوصات، حيث تم تجهيز 94 مركز لعلاج الأمراض غير السارية بخلاف مراكز علاج فيروس سى.