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الأحد 17/مارس/2019 - 03:01 م

حزب الأحرار: المنتدى العربي الإفريقي يؤكد زعامة مصر لشباب العالم

الدكتور مدحت نجيب
الدكتور مدحت نجيب
نيفين أشرف
dostor.org/2555897

قال الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، إن منتدى الشباب العربي الإفريقي يؤكد زعامة مصر لشباب العالم، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استقبلت على مدار عامين كل شباب العالم عربيًا وافريقيًا وآسيويًا، وكذلك شباب أمريكا اللاتينية وكل القارات والفئات واستمعت إليهم وإلى همومهم ومشكلاتهم وآمالهم ورؤاهم المختلفة.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن مصر قادرة على استضافة الأحداث العالمية الكبرى في أي مكان بها، وهو ما يؤكد قوة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، مؤكدًا أنها رسالة لقوى الشر بأن مصر عصية عليهم وعلى مخططاتهم وأهدافهم، ومهما حاولوا فلن يفلحوا في النيل منها.

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