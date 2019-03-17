هالة زايد: مبادرة 100 مليون صحة تمكنت حتى الآن من فحص 42 مليون مواطن

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد" إن مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، تمكنت حتى الآن من فحص 42 مليون مواطن، مشيرة إلى أن العلاقة بين البحث العلمي والخدمات الصحية متصلة ومستمرة وقائمة على قاعدة بيانات سليمة، وتهدف إلى التوصل إلى حلول وخطط لتحسين الخدمة الصحية، واعتمدت الوزارة على التكنولوجيا الرقمية والابتكار والصناعة للاستفادة من البحث العلمي في تحسين الخدمات الصحية.



ولفتت إلى أنه تم الحصول على اعتماد دولي لإنتاج بعض الأدوية، مؤكدة سعي وزارة الصحة والسكان لنقل التجارب مع الأشقاء الأفارقة.



وأشارت إلى أن وزارة الصحة تعمل مع جامعة زويل لإنتاج منتج يساعد جميع دول العالم لإجراء مسح لفيروس سي، لافتة إلى وجود 21 مصنع دواء مصريا لإنتاج علاج الفيروس، مؤكدة أن الوزارة استطاعت تصنيع مصل لعلاج فيروس سي والأورام والهرمونات، مضيفة: "نمتلك مصانع تنتج 3 أطنان من الأدوية يوميا لعلاج أمراض الملاريا ومقاومة البعوض".



وحول دور التكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية، قالت الدكتورة هالة زايد" إنها ساعدت على التحول الرقمي بوزارة الصحة والسكان، وميكنة المشروعات والخدمات، فضلا عن بناء قواعد بيانات وتحليلها، بالإضافة إلى التشخيص والعلاج عن بعد.



وأشارت إلى أهمية ما قامت به وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وميكنة المشروعات والخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث قام شباب العاملين بالوزارة بميكنة بيانات 14 محافظة (373 منفذا لألبان الأطفال) لبيان ما يتم سحبه والمنتهى الصلاحية والمخزون الاستراتيجي، وهو ما مكنا من زيادة المخزون الاستراتيجي فى مصر لأكثر من ثلاثة شهور".



وأضافت: "إنه تمت ميكنة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، في 4571 مركزا ومكتب صحة فى 27 محافظة، وربطها بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، وهو ما يتيح بيانا يوميا يوضح أعداد الوفيات وأسبابها والأعمار والمواليد ونسبهم، وأكثر القرى أو المدن زيادة في المواليد، وطبيعة الأسر التي بها زيادة فى المواليد".



وأشارت إلى أنه تم تطبيق "big data"، التي يتم من خلالها إجراء دراسات ذات طابع اقتصادي، بما يمكنا من اتخاذ القرارات المناسبة للخطط الصحية، وإجراء عمليات المسح والعلاج المتعلقة بفريوس سي، وكذلك المتابعة الدقيقة لمشروع التأمين الصحي وقوائم الانتظار والمواليد والوفيات والملف الطبي الإلكتروني.



وقالت إن فوائد مبادرة 100 مليون صحة تعدت مجرد التشخيص والفحوصات والعلاج لجميع المواطنين فى أكثر الأمراض التى تسبب 84% من الوفاة، حيث أصبح لدينا من خلال المبادرة منظومة قاعدة بيانات مميكنة.