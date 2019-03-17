"ورد بيرم التونسي" بصالون مصر المبدعة

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بالمسرح الصغير، أمسية شعرية غنائية جديدة من صالون مصر المبدعة، بعنوان "ورد بيرم التونسي الجميل".



يدير الصالون الشاعر محمد بهجت، وتشاركه الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما تشارك بالغناء رباب ناجي، مصطفى سامي، ومحمد فوزي.



يتضمن برنامج "ورد بيرم " إلقاء مجموعة من الأشعار منها: "الأولة مصر"، "يا صلاة الزين"، "أنا المصري"، "كروان الفن"، "هو صحيح الهوى غلاب"، "الورد جميل"، و"يا حلاوة الدنيا"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد باهر.